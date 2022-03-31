كرة يد - مصر تتقدم بطلب استضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024

تقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بطلب رسمي لاستضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024 المقبلتين.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد أعلن سحب تنظيم نسخة 2022 في المغرب، ونسخة 2024 من الجزائر.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة اليد للحصول على تنظيم النسختين المقبلتين.

وكان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في تونس 2020.

ويتأهل من نسخة 2022 خمسة منتخبات إفريقية إلى كأس العالم 2023.

بينما تأهل نسخة 2024 إلى كأس العالم أيضا بالإضافة إلى تأهل البطل إلى أولمبياد باريس 2024.

وبرر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قراره بسبب الخلافات السياسية بين البلدين وتهديد كل منهما بمقاطعة البطولة وعدم المشاركة في النسخة الأخرى.

وكان من المقرر أن تستضيف المغرب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة أمم إفريقيا في يوليو 2022، بينما تستضيف الجزائر النسخة السادسة والعشرين في يناير 2024.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن إجراء اجتماع طارئ الإثنين الماضي عن طريق الفيديو لمراجعة موقف المواعيد النهائية للبطولة.

وأشار بيان الاتحاد الإفريقي أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لوقف تهديدات المقاطعة ولكن مع الأسف فإن المشاعر المضادة لا تزال قائمة بين البلدين.

وقرر الاتحاد الإفريقي بناء على ذلك سحب تنظيم النسخة الخامسة والعشرين من المغرب والسادسة والعشرين من الجزائر.