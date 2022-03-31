إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي

الخميس، 31 مارس 2022 - 00:53

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - السويد

يبلغ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من العمر حاليا 40 عاما، ولكنه يبدو أنه يتطلع للاستمرار لفترة أطول داخل الملاعب خاصة على المستوى الدولي.

وعلق مهاجم ميلان على التكهنات حول إمكانية استمراره مع منتخب السويد حتى بعد تأكد غيابهم عن كأس العالم 2022.

وانتهت بولندا أحلام السويد في التأهل إلى كأس العالم بعد الفوز عليها بنتيجة هدفين دون رد في نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر.

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وتحدث السويدي عن مستقبله في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" بعد المباراة، وقال: "أريد أن ألعب لأطول فترة ممكنة، لم أخبر المدرب أندرسون بعد بقراري، لطالما تمنيت الالتقاء به مبكرا، كنت سأعود للمنتخب قبل فترة طويلة".

وعن إمكانية مشاركته في يورو 2024 في فرنسا، أجاب: "سنرى، إذا كنت أستطيع المشاركة سأشارك وسنرى ما سيحدث مع ميلان أيضا".

واختتم تصريحاته "الأمر ليس مسألة غرور، لا أريد أن أستعجل في القرار، هذا الكلام ينطبق على منتخب السويد وكذلك ميلان".

وشارك مهاجم ميلان بقميص السويد في 121 مباراة دولية سجل خلالها 62 هدفا وصنع 8 آخرين.

بقميص ميلان سجل 8 أهداف في 22 مباراة بجميع المسابقات الموسم الجاري.

إبراهيموفيتش ميلان السويد كأس العالم
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