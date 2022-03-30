حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة"

نفى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إعلان كارلوس كيروش رحيله عن قيادة منتخب مصر بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم.

وأوضح حازم إمام أن كيروش أعلن فقط انتهاء مهمته في تصفيات كأس العالم وسيتم دراسة الأمر بعد ذلك بين الاتحاد والمدرب لتقييم الفترة الماضية.

وودع منتخب مصر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "كيروش اعتذر لنا على الإخفاق وعدم التأهل إلى كأس العالم".

وكشف "سألت كيروش هل بالفعل صرحت أنك لن تستكمل مشوارك مع المنتخب؟ فأجاب بـ لا وأنه أوضح فقط أن مهمته انتهت بعدم التوفيق في التأهل لكأس العالم ويعتذر للجماهير عن ذلك "

وأضاف حازم إمام "سنعقد جلسة مع كيروش خلال الفترة المقبلة بعد عودتنا من الدوحة لدراسة الأمور من كافة الجوانب وهل تحسنا وهناك إضافة أم لا".

وشدد "أريد توضيح فقط أن القرار الذي سيصدر بشأن كيروش سيكون نابع من مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ولا يوجد واصي على المجلس في اتخاذ القرارات".

وبالحديث عن دراسة أمر المدرب البرتغالي قال: "كيروش مدرب كبير وسبق له وأن أعلن عدم تمسكه بالشرط الجزائي في عقده والأمر بالنسبة له ليس مال فقط لأنه كان يحصل على أكثر من ذلك قبل منتخب مصر".

وعن موقف اتحاد الكرة من المضايقات التي تعرضت لها البعثة أوضح "نجهز ملف كامل بخصوص أحداث مباراة السنغال وسيتم تقديمه للاتحاد الإفريقي".

ووجه رسالة إلى الجماهير قائلا: "هناك كلمة تترد مع أي خسارة وهي (منظومة فاشلة)، إيطاليا والنمسا وتشيلي لم يصعدوا هل أيضا منظومة فاشلة؟ لعبنا خلال خمس سنوات 2 نهائي أمم إفريقيا ولعبنا كأس العالم في روسيا".

وتابع "الأمر لا يعود إلى منظومة فاشلة كما يتردد ولكن إذا شاهدنا منتخب السنغال جميع اللاعبين يلعبون في أوروبا على عكس هنا إذا تألق لاعب يتمسك النادي به خوفا من الجماهير، محمد صلاح خرج وتألق لأنه يلعب في نادي المقاولون".

واختتم تصريحاته "تواصلنا مع رابطة الأندية من أجل تقليص أندية الدوري الممتاز، الجميع يطالب بمسابقة منتظمة ونريد أن يكون الدوري أقوى وعندما يحدث ذلك تشكو الأندية من عدم التأجيل، ولا بد من أن تكون مصلحة المنتخب هي الأهم".