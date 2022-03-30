مصدر من كاف لـ في الجول: اتحاد الكرة سيتحدث مع إنفانتينو.. ومصير الشكوى ضد السنغال

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 23:47

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إخطار نظيره المصري لهم بنيتهم التحدث مع رئيس الدولي "فيفا" جياني إنفانتينو بشأن ما حدث ضد السنغال خلال كونجرس الاتحاد الدولي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الأربعاء "بعد ذلك ربما يكون بإمكان أعضاء الاتحاد المصري عرض تفاصيل شكواهم خلال اجتماع الكونجرس وذلك بعد الانتهاء من الحديث مع إنفانتينو".

وعن مصير الشكوى التي رفعها الاتحاد المصري أثناء مباراة السنغال قال: "الشكوى تم تحويلها للجنة الانضباط التابعة لفيفا وهي التي ستقرر ما سيحدث بعد مشاهدة الفيديو وملف اللقاء".

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وكان الاتحاد المصري تقدم بشكوى لمراقب المباراة ومسؤول الأمن وكاف وفيفا بسبب ما بدر من جماهير السنغال تجاه منتخب مصر.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي".

وخسر منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لمثله.

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