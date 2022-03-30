الشناوي يعتذر بعد عدم التأهل لكأس العالم

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

محمد الشناوي رفقة منتخب مصر أمام السنغال

اعتذر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لجماهير الكرة المصرية عقب الفشل في التأهل لكأس العالم 2022.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "إحنا بنعتذر لكل الجمهور اللي كان بيحلم زينا بالصعود لكأس العالم".

وواصل "حاولنا نفرحكم وللأسف مكانش في توفيق وحقيقي كان نفسنا نصعد وفرحتنا مكملتش وزعلانين أكتر أننا مقدرناش نفرح الـ١١٠ مليون مصري".

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وأتم الشناوي حديثه "إن شاء الله تيجي فرص تاني نقدر نعوضكم فيها عن خسارة امبارح".

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وخسر منتخب مصر من السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في نتيجة المباراتين بهدف لمثله.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد 2002 و2018.

فيما فشل منتخب مصر في التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

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