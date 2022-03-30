كرة طائرة - الزمالك يهزم الأهلي بـ "ريمونتادا" مثيرة ويتقدم في سلسلة نصف النهائي

نجح الزمالك في تحويل تأخره إلى فوز على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتغلب الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد أن تقدم الأحمر أولا بشوطين دون مقابل.

وبذلك يتقدم الزمالك بنتيجة 1-0 في سلسلة نصف النهائي الذي يقام بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للنهائي.

ويحتاج الزمالك للفوز بمباراة واحدة فقط من المباراتين المقبلتين من أجل حسم تأهله إلى النهائي، أما الأهلي فلا بديل عن الفوز في اللقائين.

وتقام المباراة الثانية في الثامنة من مساء غدا الخميس ضمن مباريات سلسلة نصف النهائي.

وكان الأهلي قد تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-23 في شوط متقارب بين الفريقين.

بينما في الشوط الثاني نجح الأهلي سيطرته وإنهاء الشوط بنتيجة 25-21 ليتقدم 2-0 في الأشواط.

وظهرت صحوة الزمالك في الشوط الثالث الذي انتهى بتقدم الأبيض بنتيجة 25-17.

وشهد الشوط الرابع تفوق الزمالك بعد التعادل 14-14، وحسم الأبيض النتيجة في النهاية بـ 25-19.

وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الخامس والفاصل الذي حسمه الزمالك بنتيجة 15-12، وحصل أحمد سعيد لاعب الأهلي على بطاقة حمراء والتي تحتسب بنقطة للمنافس لتصبح 5-3 للأبيض، وعاد الأحمر بعد ذلك بالتعادل 8-8 قبل أن يحسم الزمالك اللقاء.

ويكفي الزمالك الفوز غدا بأي نتيجة ليتأهل إلى النهائي بينما الأهلي لا بديل عن الفوز من أجل فرصة اللقاء الفاصل والذي يقام يوم الجمعة حال اللجوء إليه.