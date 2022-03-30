اتحاد الكرة لـ في الجول: من الوارد استمرار كيروش مع منتخب مصر.. قرارنا خلال أسبوع

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إنه من الوارد استمرار كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر رغم عدم التأهل لكأس العالم 2022.

وتحدث أبو الوفا لـFilGoal.com قائلا: "من الوارد استمرار كيروش في قيادة منتخب مصر هو لم يقصر في عمله بل قدم أكثر مما كنا نتوقعه في كأس أمم إفريقيا 2021".

وواصل "وضد السنغال قام بعمله الفني ولكن التوفيق لم يكن إلى جانبنا، سنجتمع ونتخذ قرارنا خلال أسبوع".

وأوضح "بعد المباراة لم يكن هناك أي وقت للحديث معه فكان الحزن يخيم على الجميع وعدنا لمصر مباشرة".

وأتم أبو الوفا حديثه قائلا: "من الأرجح أن يسافر كيروش في إجازة قصيرة ويعود لمصر مجددا للاجتماع به".

وفي السياق ذاته علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة أن الاجتماع مع كيروش سيشهد نقاشا لما حدث في كأس العرب وكأس أمم إفريقيا ومباراتي السنغال في تصفيات كأس العالم.

وأضاف "هناك رغبة من اتحاد الكرة في التعرف من المدرب على اسباب قرارته وتفسيره في كل البطولات التي شارك فيها".

وأكمل "هناك رغبة في ترك مساحة زمنية قبل اتخاذ أي قرار بشأن بقاء أو رحيل كيروش، حتى تكون هناك رؤية قد تبلورت حول المنتخب ومستقبله وأيضا التعرف على رغبة كيروش من عدمها في الاستمرار مع منتخب مصر".

وكان كيروش أعلن رحيله عن منتخب مصر في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي تلى الهزيمة من السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

وكان هناك بند في تعاقد المدرب البرتغالي مع اتحاد الكرة يقتضي بفسخ العقد حال فشل التأهل لكأس العالم.