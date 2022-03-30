تصفيات كأس العالم - نيوزيلندا تسحق جزر سولمون وتنتظر منافسها في الملحق العالمي

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 21:56

كتب : FilGoal

كريس وود - نيوزيلندا - جزر سولمون

حجز منتخب نيوزيلندا مقعده في الملحق القاري المؤهل لـ كأس العالم 2022 بالفوز على جزر سولمون بخماسية دون رد في نهائي تصفيات قارة أوقيانوسيا.

ويتأهل بطل أوقيانوسيا إلى الملحق العالمي لمواجهة الفائز ببطاقة الملحق الخاص بقارة أمريكا الشمالية في شهر يونيو المقبل.

وأقيمت تصفيات قارة أوقيانوسيا في قطر بالتوقف الدولي الجاري بين 8 منتخبات لحجز بطاقة الملحق، بعدما تعذر إقامتها في وقت سابق بسبب قيود السفر نظرا لتفشي فيروس كورونا.

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وتقدم منتخب نيوزيلندا بهدف في الدقيقة 23 عن طريق بيل تويلوما.

وفي الدقيقة 39 أضاف كريس وود مهاجم نيوكاسل الإنجليزي الهدف الثاني.

وعزز جو بيل النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 50.

وسجل تويلوما هدف منتخب بلاده الرابع والثاني له في المباراة في الدقيقة 69.

واختتم ماثيو جاربيت النتيجة بهدف خامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وكان منتخب نيوزيلندا قد استهل مشواره في التصفيات بتصدر ترتيب المجموعة في المرحلة الثانية بالفوز في 3 مباريات.

ثم تخطت نيوزيلندا عقبة تاهتي في المربع الذهبي بهدف دون رد.

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وتصدر كريس وود ترتيب هدافي التصفيات القارية برصيد 5 أهداف.

وينتظر منتخب نيوزيلندا صاحب المركز الرابع من قارة أمريكا الشمالية والذي من المتوقع أن يكون بين أمريكا أو المكسيك أو كوستاريكا.

وسبق لمنتخل نيوزيلندا أن تأهل لكأس العالم مرتين في نسختي 1982 و2010 وكلاهما انتهى مشوار المنتخب في دور المجموعات.

وخسر منتخب نيوزيلندا بطاقة التأهل لكأس العالم في 2014 و2018 بخسارة الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم نيوزيلندا جزر سولمون
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