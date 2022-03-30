رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ إيندهوفن

أعلن نادي أيندهوفن الهولندي تعيين رود فان نيستلروي مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل خلفا لـ روجر شميدت.

وسيرحل شميدت عن تدريب الفريق الهولندي بنهاية الموسم الجاري عقب نهاية تعاقده.

وبدأ نيستلروي مسيرته التدريبية كمدرب المهاجمين مع أكاديمية النادي وكمدرب مساعد للفريق الأول.

ثم عُين مدربا لفريق تحت 19 عاما مع إيندهوفن قبل ثلاثة مواسم وترقى ليتولي تدريب فريق تحت 21 عاما الصيف الماضي.

كما شغل منصب مساعد مدرب المنتخب الهولندي من 2014 إلى 2016.

وقال نيستلروي عبر موقع النادي: "لقد كان حلمي دائما أن أكون مديرا فنيا في إيندهوفن".

ويحتل بي إس أف المركز الثاني في الدوري الهولندي برصيد 64 نقطة بفارق نقطتين عن أياكس متصدر الترتيب قبل 7 جولات على النهاية.

وسيلتقي الفريق يوم 17 أبريل المقبل مع أياكس في نهائي كأس هولندا.

وسيلتقي الفريق مع ليستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.