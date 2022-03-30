الدرجة الثالثة - مستقبل وطن يخطف بطاقة التأهل للقسم الثاني بالمواجهات المباشرة

خطف مستقبل وطن بطاقة التأهل للدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه على حساب النجوم.

وتصدر مستقبل وطن ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 66 نقطة بالتساوي مع النجوم، لكن المواجهات المباشرة هي من حسمت تأهل الأول، بعدما انتصر ذهابا وإيابا على النجوم.

وصرح محمد حسن المدير الفني لنادي مستقبل وطن لـ FilGoal.com: " تفقت مع مجلس الإدارة برئاسة أشرف رشاد وأحمد الجندي نائب رئيس مجلس الإدارة على الصعود وأشكرهم على دعمهم المتواصل وثقتهم".

وواصل "مواجهتا النجوم وأبو النمرس من أصعب المواجهات، وخضنا لقاءات قوية جدا في مجموعة الجيزة".

فيما قال إسلام أنور حارس مرمى الفريق لـ FilGoal.com: "حققت الصعود مع مستقبل وطن للمرة الخامسة بعد صعودي مع دمنهور والرجاء وإيسترن كومباني للدوري الممتاز وأيضا صعودي مع إيسترن كومباني من القسم الثالث للدرجة الثانية".

وأكمل "الفريق يضم عناصر مميزة ولديها خبرات مثل، أوشا وأسامة خليل وعادل إمام وأحمد طارق ونشأت مسعد وأيمن مزيكا وعمر جهاد الذي تعرض للإصابة بالغضروف".

وكان الفريق قد تأهل في أول مواسمه من الدرجة الرابعة إلى الثالثة، وسيخوض الموسم المقبل ضمن أندية الدرجة الثانية.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن نادي فيوتشر الذي يلعب في الدوري الممتاز الموسم الجاري مستقلا، ولا علاقة له بنادي مستقبل وطن الذي تأهل لدوري الدرجة الثانية المصري.

وقال حينها محمد حسن المدير الفني لنادي مستقبل وطن في تصريحات لـFilGoal.com: "فريق مستقبل وطن مستمر في القسم الثالث ونسعى للصعود للدرجة الثانية".

وأضاف "نحن تابعون لحزب مستقبل وطن، لكن لا علاقة لننا بنادي كوكاكولا أو نادي فيوتشر".