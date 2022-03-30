خبر في الجول - اتحاد الكرة يجمع ملف شامل لأحداث مباراة السنغال لعرضه على فيفا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 20:52

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

بدأ اتحاد الكرة تجميع ملف شامل لأحداث مباراة السنغال لعرضه على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش الكونجرس وقرعة كأس العالم.

وفازت السنغال ببطاقة التأهل لكأس العالم على حساب مصر بركلات الترجيح بعدما تقاسم كل منتخب الفوز على أرضه بهدف دون رد.

وحسبما علم FilGoal.com فأن اتحاد الكرة يجمع ملفا كاملا عن أحداث مباراة السنغال لتقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش الكونجرس وقرعة كأس العالم يوم الجمعة المقبل.

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ويُحضر اتحاد الكرة حاليا ملف شامل موثق بالصوت والصورة والفيديوهات وشريط مباراة السنغال وماحدث قبلها وبعدها من أجل عرضه على فيفا خلال اجتماع الكونجرس وقرعة كاس العالم بالدوحة لتأكيد حق مصر فيما وقعت من انتهاكات ومخالفات.

ويسافر فجر الغد الثلاثاء كل من: جمال علام رئيس اتحاد الكرة وحازم إمام وعامر حسين عضوا مجلس الإدارة.

وتقدم منتخب مصر بشكوى لكل من مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) ضد ما بدر من جماهير منتخب السنغال، حسبما أعلن أمس عبر حسابه على "فيسبوك".

"تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي".

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