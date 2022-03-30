كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويصعد لقمة ترتيب الدوري قبل الجولة الختامية

تغلب الزمالك على فريق سبورتنج في ختام مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الختامية لدوري المحترفين لكرة اليد.

وفاز الزمالك بنتيجة 38-28 على سبورتنج ليصعد إلى قمة ترتيب الدوري قبل الجولة الختامية.

وكان الزمالك قد أنهى الشوط الأول متفوقا بفارق 8 أهداف وبنتيجة 21-13.

ورفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة يليه الأهلي بـ 14.5 نقطة قبل الجولة الختامية.

يلعب الأهلي أمام الزمالك في السادسة من مساء غدا الخميس في ختام منافسات الدوري.

ويحصد الفائز بالمباراة لقب الدوري هذا الموسم.

وحصد سيف الدرع جائزة رجل المباراة بين الزمالك وسبورتنج.

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش ليحافظ على حظوظه في حصد اللقب.