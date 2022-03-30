مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (12)-(15) 3 الزمالك.. الأبيض يتقدم في سلسلة نصف النهائي

يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

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الزمالك يتقدم في سلسلة نصف النهائي 1-0 والمباراة الثانية غدا الخميس

15-12 للزمالك ونهاية المباراة

12-10 للزمالك

11-10 للزمالك

11-9 للزمالك

8-8 التعادل

6-5 للأهلي

5-5

5-3 للزمالك بعد بطاقة حمراء لأحمد سعيد (تحتسب بنقطة للمنافس)

2-1 للزمالك

الشوط الخامس والفاصل

25-19 الزمالك يحسم الشوط الرابع

19-16 للزمالك

15-14 التقدم للزمالك

13-13 التعادل

13-10 للأهلي

10-10 التعادل من جديد

10-7 للأهلي

4-2 للأهلي

الشوط الرابع

25-17 نهاية الشوط لصالح الزمالك

22-14 للزمالك

16-11 الفارق يتسع للزمالك

11-8 للزمالك

10-8 للزمالك

7-4 للزمالك

الشوط الثالث

25-21 نهاية الشوط الثاني للأهلي

22-20 للأهلي

20-17 للأهلي

12-12 التعادل

10-8 للأهلي

7-3 للأهلي

الشوط الثاني

25-23 نهاية الشوط الأول للأهلي

20-17 للأهلي

16-13 للأهلي

12-9 للأهلي

8-6 للأهلي

الشوط الأول

انطلاق المباراة