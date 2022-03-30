مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (12)-(15) 3 الزمالك.. الأبيض يتقدم في سلسلة نصف النهائي

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.

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الزمالك يتقدم في سلسلة نصف النهائي 1-0 والمباراة الثانية غدا الخميس

15-12 للزمالك ونهاية المباراة

12-10 للزمالك

11-10 للزمالك

11-9 للزمالك

8-8 التعادل

6-5 للأهلي

5-5

5-3 للزمالك بعد بطاقة حمراء لأحمد سعيد (تحتسب بنقطة للمنافس)

2-1 للزمالك

الشوط الخامس والفاصل

25-19 الزمالك يحسم الشوط الرابع

19-16 للزمالك

15-14 التقدم للزمالك

13-13 التعادل

13-10 للأهلي

10-10 التعادل من جديد

10-7 للأهلي

4-2 للأهلي

الشوط الرابع

25-17 نهاية الشوط لصالح الزمالك

22-14 للزمالك

16-11 الفارق يتسع للزمالك

11-8 للزمالك

10-8 للزمالك

7-4 للزمالك

الشوط الثالث

25-21 نهاية الشوط الثاني للأهلي

22-20 للأهلي

20-17 للأهلي

12-12 التعادل

10-8 للأهلي

7-3 للأهلي

الشوط الثاني

25-23 نهاية الشوط الأول للأهلي

20-17 للأهلي

16-13 للأهلي

12-9 للأهلي

8-6 للأهلي

الشوط الأول

انطلاق المباراة

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