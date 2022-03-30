مباشر دوري الطائرة - الأهلي 2 (12)-(15) 3 الزمالك.. الأبيض يتقدم في سلسلة نصف النهائي
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:55
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الزمالك في أول مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية، ويتأهل الفائز بمباراتين إلى النهائي.
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الزمالك يتقدم في سلسلة نصف النهائي 1-0 والمباراة الثانية غدا الخميس
15-12 للزمالك ونهاية المباراة
12-10 للزمالك
11-10 للزمالك
11-9 للزمالك
8-8 التعادل
6-5 للأهلي
5-5
5-3 للزمالك بعد بطاقة حمراء لأحمد سعيد (تحتسب بنقطة للمنافس)
2-1 للزمالك
الشوط الخامس والفاصل
25-19 الزمالك يحسم الشوط الرابع
19-16 للزمالك
15-14 التقدم للزمالك
13-13 التعادل
13-10 للأهلي
10-10 التعادل من جديد
10-7 للأهلي
4-2 للأهلي
الشوط الرابع
25-17 نهاية الشوط لصالح الزمالك
22-14 للزمالك
16-11 الفارق يتسع للزمالك
11-8 للزمالك
10-8 للزمالك
7-4 للزمالك
الشوط الثالث
25-21 نهاية الشوط الثاني للأهلي
22-20 للأهلي
20-17 للأهلي
12-12 التعادل
10-8 للأهلي
7-3 للأهلي
الشوط الثاني
25-23 نهاية الشوط الأول للأهلي
20-17 للأهلي
16-13 للأهلي
12-9 للأهلي
8-6 للأهلي
الشوط الأول
انطلاق المباراة