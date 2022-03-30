النني: هذا حلمنا ولابد أن نحزن على عدم تحقيقه

أوضح محمد النني لاعب منتخب مصر أن الخسارة من السنغال وفقدان بطاقة التأهل لـ كأس العالم "درس نتعلم منه اليوم".

محمد النني النادي : أرسنال مصر

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح بعدما تقاسم كل منتخب الفوز بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب.

وقال النني أثناء تحدثه مع وزير الرياضة: "من حقنا أن نحزن، اللاعبون رجال وقدموا كل ما عليهم".

وأضاف في فيديو نشره المتحدث باسم وزير الرياضة: "هذا حلمنا ولابد أن نحزن على عدم تحقيقه".















































































































































































































































































وواصل "هي نقطة لابد أن نبدأ من عندها والقادم سيكون أفضل ونتعلم من درس اليوم".

وتحدث وزير الرياضة للاعبي المنتخب عقب نهاية اللقاء وطالبهم بعدم الانكسار. (طالع التفاصيل)

كما أبدى محمد صلاح فخره باللعب مع الجيل سواء كان موجودا أم لا. (طالع التفاصيل)