وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر: لن ننكسر رغم الحزن ونريد أن نمتلك فريقا متماسكا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 19:46

كتب : أحمد الخولي

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

وجه أشرف صبحي وزير الرياضة كلمة للاعبي منتخب مصر عقب الخسارة من السنغال في ملحق تصفيات كأس العالم 2022.

وخسر منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح بعدما تقاسم كل منتخب الفوز بنتيجة 1-0 في الذهاب والإياب.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة في غرفة ملابس المنتخب: "لا نستسلم أبدا، ما حدث حدث، لدينا مجلس إدارة مستقر لعدد من السنوات وجهاز فني جيد وأنتم أديتم ما عليكم".

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وطالب في فيديو نشره المتحدث الرسمي باسم وزير الرياضة: "هناك فرق بين الانكسار والحزن، لن ننكسر رغم الحزن وتحدثوا مع الجماهير وسنبني على ذلك، وأطالبكم بألا تنكسروا".

وواصل "أعمار المنتخب صغيرة، ونريد أن نمتلك منتخبا متماسكا ولا زال أمامنا الكثير".

وأتم "قدر الله ما شاء فعل، أنتم تحبون الوطن وأديتم ما عليك وأكملتم المباراة حتى النهاية بركلات الترجيح".

فيما قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة: "القادم أفضل ولدينا جهاز فني محترم ولاعبين رجال وسنكمل المشوار".

وتأهلت منتخبات تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال عن إفريقيا لـ كأس العالم 2022 في قطر.

أشرف صبحي وزير الرياضة جمال علام
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