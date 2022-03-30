تقرير: فيفا يدرس زيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 18:42

كتب : FilGoal

كأس العالم

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السماح بزيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا.

وكان من المقرر أن تضم قائمة كل منتخب 23 لاعبا بينما يدرس فيفا زيادة العدد بثلاثة لاعبين آخرين.

وكشف سيمون إيفانز صحفي وكالة رويترز عن نية فيفا زيادة عدد اللاعبين إلى 26 للمنتخب الواحد.

أخبار متعلقة
موعد قرعة كأس العالم 2022 - القنوات الناقلة والتصنيف والفرق المتأهلة بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران

وأوضح أن فيفا سيناقش المدربين في ذلك الأمر خلال اجتماع يوم الجمعة قبل إصدار القرار النهائي.

وتقام قرعة كأس العالم يوم الجمعة 1 أبريل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مراسم القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بثا مباشرا عبر قنواته الرسمية في يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتم حسم 27 مقعدا من أصل 32 من المنتظر مشاركتهم في كأس العالم 2022.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم

إفريقيا

السنغال - المغرب - تونس - غانا -الكاميرون

أوروبا

ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - كرواتيا - صربيا - بولندا - هولندا - سويسرا

أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - أوروجواي

آسيا

السعودية - كوريا الشمالية - اليابان - إيران

أمريكا الشمالية

كندا

ويتبقى 5 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 2 من أمريكا الشمالية و1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق.

كأس العالم قائمة المنتخبات فيفا
نرشح لكم
إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة" تصفيات كأس العالم - نيوزيلندا تسحق جزر سولمون وتنتظر منافسها في الملحق العالمي جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال مساعد كيروش يوجه رسالة ساخرة لـ كاف وفيفا بسبب الليزر
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
جمال علام يوضح سبب رحيل وائل جمعة عن الجهاز الفني لـ منتخب مصر 7 ساعة | منتخب مصر
جمال علام: سنطالب بإعادة مباراة السنغال.. ورسالة لأبو ريدة وحسن مصطفى 8 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - مصر تتقدم بطلب استضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024 8 ساعة | رياضات أخرى
حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة" 8 ساعة | تصفيات كأس العالم
وائل جمعة يعلن نهاية مشواره مع منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: اتحاد الكرة سيتحدث مع إنفانتينو.. ومصير الشكوى ضد السنغال 8 ساعة | منتخب مصر
حازم إمام: لا أريد أن يقسو الناس على صلاح.. تفاجئنا بما حدث من جماهير السنغال 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال