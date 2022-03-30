تقرير: فيفا يدرس زيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السماح بزيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا.

وكان من المقرر أن تضم قائمة كل منتخب 23 لاعبا بينما يدرس فيفا زيادة العدد بثلاثة لاعبين آخرين.

وكشف سيمون إيفانز صحفي وكالة رويترز عن نية فيفا زيادة عدد اللاعبين إلى 26 للمنتخب الواحد.

وأوضح أن فيفا سيناقش المدربين في ذلك الأمر خلال اجتماع يوم الجمعة قبل إصدار القرار النهائي.

وتقام قرعة كأس العالم يوم الجمعة 1 أبريل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتبدأ مراسم القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بثا مباشرا عبر قنواته الرسمية في يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

وتم حسم 27 مقعدا من أصل 32 من المنتظر مشاركتهم في كأس العالم 2022.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم

إفريقيا

السنغال - المغرب - تونس - غانا -الكاميرون

أوروبا

ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - كرواتيا - صربيا - بولندا - هولندا - سويسرا

أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - أوروجواي

آسيا

السعودية - كوريا الشمالية - اليابان - إيران

أمريكا الشمالية

كندا

ويتبقى 5 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 2 من أمريكا الشمالية و1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق.