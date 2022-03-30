جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026

بدأ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" منافشة النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026.

وانتهت منافسات تصفيات كأس العالم 2022 والتي تقام بنظام المجموعة الواحدة ويتأهل منها أول 4 منتخبات مباشرة بالإضافة لنصف مقعد ينافس على الملحق، إذ يخوض كل منتخب 18 مباراة.

وبدءا من كأس العالم 2026 والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك من المقرر أن يتأهل 6 منتخبات بشكل مباشر من القارة اللاتينية ونصف مقعد ينافس على بطاقة الملحق.

وبحسب شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية يفكر اتحاد أمريكا الجنوبية في تغيير نظام التصفيات بعدما لم يعد الشكل الحالي منطقيا من وجهة النظر الرياضية والتجارية.

ولذلك فأن كونميبول بدأ التفكير في نظام التصفيات الجديد وسيتم مناقشته قبل قرعة كأس العالم 2022 يوم الجمعة المقبل.

الأول: تقسيم المنتخبات العشرة إلى مجموعتين كل واحدة تضم 5 منتخبات بنظام الذهاب واإلإياب ويتأهل أول 3 مباشرة لكأس العالم.

ويلتقي أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة من أجل المنافسة على مقعدين بالإضافة لمقعد الملحق.

نظام يتشابه مع نظام قارة آسيا في التأهل للمونديال خاصة في المرحلة الأخيرة.

الثاني: تقسيم المنتخبات العشرة إلى مجموعتين كل واحدة تضم 5 منتخبات بنظام الذهاب واإلإياب ويتأهل أول 3 مباشرة لكأس العالم.

يلتقي صاحبا المركزين الرابع في كل مجموعة من أجل على مقعد الملحق.

وأتم التقرير أنه من غير المرجح أن يتم اتخاذ أي قرار الآن.

وتأهلت منتخبات البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي، بينما حسمت بيرو مقعد الملحق وستواجه الفائز بالملحق الآسيوي.