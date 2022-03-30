أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - إيطاليا - مقدونيا

زعمت شبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية أن هناك سيناريو محتمل لتأهل الأتزوري إلى كأس العالم 2022 على الرغم من اعترافها بأن حدوث السيناريو بعيد جدا.

فما هي القصة؟

حسب التقرير فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد يستبعد إيران من المشاركة في المونديال بسبب منعهم للسيدات من الدخول للملاعب.

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ووفقا للتقرير فإن إيران منعت ألفي سيدة من الدخول للملعب في مواجهة لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 على الرغم من شرائهم التذاكر.

وبذلك لا يكون الاتحاد الإيراني استمع لتحذيرات فيفا في عام 2019 بالتوقف عن منع السيدات من الدخول للملاعب.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن ميهرداد سيرادسكي عضو الاتحاد الإيراني لكرة القدم ألمح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لسماعه "أنباء مقلقة من فيفا والاتحاد الآسيوي حول موقف إيران".

وبناء عليه وحال قرر فيفا استبعاد إيران فإن فيفا سيختار صاحب أعلى معدل تصنيف ممن لم يتأهلوا للمونديال للمشاركة في البطولة وفي هذه الحالة سيكون منتخب إيطاليا.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم بعد خسارته في نصف نهائي الملحق ضد مقدونيا الشمالية بهدف دون رد.

ولم يحدث من قبل أن فيفا استبعد أي منتخب من كأس العالم بعد تأهله له عبر التاريخ.

إيطاليا إيران كأس العالم
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