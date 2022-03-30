كرة يد - الحسم في القمة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل الجولة الأخيرة من الدوري

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 17:44

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد طلائع الجيش - كرة يد

تغلب الأهلي على طلائع الجيش في ثاني جولات الدورة المجمعة الثانية الختامية لتحديد بطل دوري المحترفين لرجال اليد.

وانتصر الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 24-21 ليتم حسم اللقب غدا الخميس في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

ورفع الأهلي رصيده إلى 14.5 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الزمالك وسبورتنج.

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أما الزمالك فيمتلك 13 نقطة وسبورتنج ثالثا بـ 8 نقاط ويتذيل طلائع الجيش الترتيب بـ 5.5 نقطة.

وكان الشوط الأول قد تقدم فيه الأهلي بنتيجة 12-8 قبل أن يشهد صحوة لاعبي طلائع الجيش وينتهي بالتعادل 14-14.

وفي حال فوز الزمالك على سبورتنج أو التعادل فلا بديل للأهلي عن الفوز في لقاء القمة لحصد اللقب.

أما الزمالك ففي تلك الحالة يكفيه التعادل فقط من أجل حسم اللقب.

بينما إذا فاز سبورتنج على الزمالك ففي تلك الحالة يحتاج الأبيض تحقيق الفوز فقط لحسم اللقب، بينما يكفي الأهلي التعادل.

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