دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

إيرلنج هالاند - بوروسيا دورتموند

اعترف هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند أنه لم يصل عروض رسمية إلى إرلينج هالاند نجم الفريق حتى الآن.

ويعد هالاند واحد من أكبر الصفقات المتوقعة هذا الصيف بين الأندية الكبرى، إذ يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وتحدث هانز يواكيم فاتسكه لـ "سبورت بيلد" الألمانية عن مستقبل هالاند وقال: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي عروض، لم يتصل بنا أي ناد للتعاقد مع اللاعب".

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وتابع: "لكن إذا جاء عرض من مانشستر سيتي لا يمكننا منافسته ماليا".

واختتم "إذا رحل هالاند سنجد موهبة جديدة أخرى ونطوره ليكون نجما جديدا في كرة القدم العالمية وهذا سيفيد الدوري الألماني".

ولم يقرر صاحب الـ 21 عاما مستقبله بعد، لكن لديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو سيتم تفعيله بداية من الصيف المقبل وفقًا للتقارير.

وشارك هالاند خلال الموسم الحالي بقميص بوروسيا دورتموند في 23 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 6 آخرين.

هالاند بايرن ميونيخ برشلونة باريس سان جيرمان
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