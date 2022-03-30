مران الزمالك - زيزو يتواجد في التدريبات وجلسة مع فيريرا.. وتخفيف الحمل البدني

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 17:21

كتب : FilGoal

مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي

حضر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك تدريبات الفريق بمقر القلعة البيضاء عقب عودته من السنغال.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وشارك زيزو مع منتخب مصر أمس الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

واستقبل الجهاز الفني بقيادة فيريرا وقدم له التحية على مستواه أمام السنغال.

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ويواجه الزمالك فريق ساجرادا الأنجولي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد فيريرا جلسة مع زيزو بحضور أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وقام فيريرا بتوجيه التعليمات للاعب، وتحفيزة عقب العودة من المشاركة مع منتخب مصر، مؤكدا له أنه قدم مباراة قوية أمام السنغال ولم يحالفه الحظ.

وشدد فيريرا على ضرورة نسيان ما حدث والتركيز في الفترة المقبلة كما أشاد بالتزام اللاعب من خلال حضوره للمران رغم عودته من السنغال صباحا.

وأدى زيزو تدريبات بدنية تحت إشراف فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وخصص فيريرا برنامجا تأهيليه للاعيبن على هامش مران اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة ساجرادا.

وخفف الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي في ظل اقتراب المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية لمدة 15 دقيقة بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف سوزا.

الزمالك زيزو فيريرا
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