مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل

يؤمن جواد الياميق مدافع المغرب بأن منتخب بلاده تأهل لكأس العالم 2022 بجدارة واستحقاق، مشددا على أن أسود الأطلس سيعملون على خلق فريق متكامل يشارك في قطر.

وخطف منتخب المغرب بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وقال الياميق في تصريحات تليفزيونية: "شعور التأهل للمونديال لا يوصف، تأهلنا عن جدارة واستحقاق".

وأضاف "لعبنا كرة جميلة، كما يعلم الجميع أي لاعب يود أن يظهر إمكانياته في ملعب محمد الخامس".

وواصل "نشكر كل الجماهير التي ساندتنا، والحمد الله أننا لم نخيب ظنهم وتأهلنا لمونديال قطر".

وأتم مدافع بلد الوليد "سنحاول العمل في المستقبل لخلق فريق متكامل".

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1 في الإياب على ملعب محمد الخامس.

وكان المغرب قد عاد بتعادل ثمين من كينشاسا بنتيجة 1-1، ليتأهل أسود الأطلس بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تأهل سادس لمنتخب المغرب وثاني على التوالي كثاني أكثر منتخب إفريقي مشاركة في المونديال بعد الكاميرون صاحب الـ7 مشاركات.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب المغرب هو الوصول لدور الـ 16 في نسخة 1986، بينما ودعت دور المجموعات في 4 نسخ أخرى.