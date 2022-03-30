الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 16:54
كتب : FilGoal
خسر المنتخب المصري فرصة تواجده في كأس العالم 2022 بقطر بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.
أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال مع أحمد العريان في الكورة مع realme.
شاهد الحلقة كاملة
video:1
نرشح لكم
تقرير: فيفا يدرس زيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل مساعد كيروش يوجه رسالة ساخرة لـ كاف وفيفا بسبب الليزر بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف لاعب المغرب: كنا جميعا جائعين لخطف التأهل للمونديال موعد قرعة كأس العالم 2022 - القنوات الناقلة والتصنيف والفرق المتأهلة