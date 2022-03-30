الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 16:54

كتب : FilGoal

الكورة مع realme

خسر المنتخب المصري فرصة تواجده في كأس العالم 2022 بقطر بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.

أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال مع أحمد العريان في الكورة مع realme.

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مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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