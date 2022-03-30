قائد ليفربول يدافع عن ماجواير ضد صيحات استهجان جماهير إنجلترا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - إنجلترا

انتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول ولاعب وسط منتخب إنجلترا صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ملعب ويمبلي ضد زميله هاري ماجواير قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار الودية.

وقال هندرسون عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا أستطيع أن أتفهم ما حدث في ويمبلي ضد هاري ماجواير".

"لقد قدم مستويات مبهرة مع إنجلترا، بدونه لم نكن لنصل لما حققناه في البطولتين الأخيرتين".

أخبار متعلقة
مبابي: تحطيم رقم هنري؟ أريد دائما أن أصبح رقم 1 بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف هاري كين ينتقد صيحات استهجان جماهير إنجلترا ضد ماجواير سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي

وتساءل "لماذا أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد في ملعب منتخب إنجلترا بدون سبب؟

وأكمل دفاعه عن قائد مانشستر يونايتد "ماذا أصبحنا؟ ما حدث من الجماهير خطأ".

وأتم "باعتباري لاعبا يريد الفوز مع إنجلترا، أشعر بأنني محظوظ للعب معه في منتخب واحد، وكلنا نشعر بنفس الشيء".

وفاز منتخب إنجلترا على منافسه كوت ديفوار وديا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022.

سجل أهداف المباراة أولي واتكنز في الدقيقة 30.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 45.

وأتم تيروم منجس ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لسيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار عقب حصوله على إنذارين خلال ثماني دقائق فقط وغادر اللقاء في الدقيقة 40.

وكان منتخب إنجلترا فاز يوم السبت الماضي على سويسرا وديا بهدفين لهدف.

جوردن هندرسون هاري ماجواير إنجلترا ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا مبابي: تحطيم رقم هنري؟ أريد دائما أن أصبح رقم 1 بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي هاري كين ينتقد صيحات استهجان جماهير إنجلترا ضد ماجواير الرحلة.. الكشف عن الكرة الرسمية لـ كأس العالم 2022 تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022
أخر الأخبار
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 6 دقيقة | أوروبا
كرة يد - الحسم في القمة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل الجولة الأخيرة من الدوري 31 دقيقة | رياضات أخرى
إيهاب الكومي: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن 32 دقيقة | منتخب مصر
دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا 40 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - زيزو يتواجد في التدريبات وجلسة مع فيريرا.. وتخفيف الحمل البدني 55 دقيقة | الدوري المصري
مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل ساعة | تصفيات كأس العالم
الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال ساعة | تصفيات كأس العالم
قائد ليفربول يدافع عن ماجواير ضد صيحات استهجان جماهير إنجلترا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا