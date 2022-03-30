قائد ليفربول يدافع عن ماجواير ضد صيحات استهجان جماهير إنجلترا

انتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول ولاعب وسط منتخب إنجلترا صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ملعب ويمبلي ضد زميله هاري ماجواير قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار الودية.

وقال هندرسون عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا أستطيع أن أتفهم ما حدث في ويمبلي ضد هاري ماجواير".

"لقد قدم مستويات مبهرة مع إنجلترا، بدونه لم نكن لنصل لما حققناه في البطولتين الأخيرتين".

وتساءل "لماذا أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضد في ملعب منتخب إنجلترا بدون سبب؟

وأكمل دفاعه عن قائد مانشستر يونايتد "ماذا أصبحنا؟ ما حدث من الجماهير خطأ".

وأتم "باعتباري لاعبا يريد الفوز مع إنجلترا، أشعر بأنني محظوظ للعب معه في منتخب واحد، وكلنا نشعر بنفس الشيء".

وفاز منتخب إنجلترا على منافسه كوت ديفوار وديا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022.

سجل أهداف المباراة أولي واتكنز في الدقيقة 30.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 45.

وأتم تيروم منجس ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لسيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار عقب حصوله على إنذارين خلال ثماني دقائق فقط وغادر اللقاء في الدقيقة 40.

وكان منتخب إنجلترا فاز يوم السبت الماضي على سويسرا وديا بهدفين لهدف.

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