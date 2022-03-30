مبابي: تحطيم رقم هنري؟ أريد دائما أن أصبح رقم 1

كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا عن رغبته في تحطيم رقم تيري هنري كالهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان فرنسا

وفاز منتخب فرنسا على جنوب إفريقيا بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية داخل الأجندة الدولية.

وسجل مبابي هدفين خلال المباراة ليصل إلى هدفه رقم 26 بقميص منتخب فرنسا.

وقال مبابي في تصريحات عبر قناة "tf1" عقب المباراة: "دائما ما أريد أن أكون صاحب الرقم 1".

وتابع "أعرف أن لدي طريق طويل أمامي، جميعنا نعرف ما فعله تيري هنري ولم يتمكن أحد من معادلته ولكن أعرف إنني استطيع أن أفعلها وأقرب مما تعتقد".

ويتبقى 25 هدفا أمام مبابي ليعادل رقم ينري كهداف تاريخي لمنتخب فرنسا والذي تمكن من تسجيل 51 هدفا.

هنري كان قد سجل 8 أهداف فقط بعد الوصول لعمر مبابي الحالي.