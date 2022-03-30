لاعب المغرب: كنا جميعا جائعين لخطف التأهل للمونديال

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

فرحة منتخب المغرب بالهدف ضد مصر - أمم إفريقيا

أوضح سليم أملاح لاعب وسط المغرب أن فريقه كان جائعا حين واجه الكونغو الديمقراطية على تذكرة التأهل لكأس العالم 2022.

وخطف منتخب المغرب بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وقال أملاح في تصريحات لموقع البطولة المغربي: "كنا نرغب جميعا في التأهل، وكان ذلك واضحا، كنا جميعا جائعين لخطف التأهل للمونديال".

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وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة، وكانت الرغبة تحذونا للانتصار بعد التعادل ذهابا، وها نحن قمنا بالمهمة وتأهلنا للمونديال".

وأتم "سعداء بقدرتنا على جعل الشعب المغربي فخورا".

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1 في الإياب على ملعب محمد الخامس.

وكان المغرب قد عاد بتعادل ثمين من كينشاسا بنتيجة 1-1، ليتأهل أسود الأطلس بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تأهل سادس لمنتخب المغرب وثاني على التوالي كثاني أكثر منتخب إفريقي مشاركة في المونديال بعد الكاميرون صاحب الـ7 مشاركات.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب المغرب هو الوصول لدور الـ 16 في نسخة 1986، بينما ودعت دور المجموعات في 4 نسخ أخرى.

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