موعد قرعة كأس العالم 2022 - القنوات الناقلة والتصنيف والفرق المتأهلة

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

"الرحلة" كرة كأس العالم 2022 في قطر

اقترب موعد قرعة كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتم حسم 27 مقعدا من أصل 32 من المنتظر مشاركتهم في كأس العالم 2022.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم

أخبار متعلقة
بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة مدافع المغرب: فرحتنا لا توصف.. والرباعية تؤكد أحقيتنا في التأهل للمونديال سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي مدرب تونس: المستحيل ليس تونسيا.. من يملك هؤلاء اللاعبين لا يخاف

World Cup Trophy Replicas From Around the World | Time

إفريقيا

السنغال - المغرب - تونس - غانا -الكاميرون

أوروبا

ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - كرواتيا - صربيا - بولندا - هولندا - سويسرا

أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - أوروجواي

آسيا

السعودية - كوريا الشمالية - اليابان - إيران

أمريكا الشمالية

كندا

المقاعد المنتظرة

2022 World Cup Trophy Cross-Border Resin Crafts Football Award Decoration Factory Customized - China Football Suit and Jerseys price | Made-in-China.com

يتبقى 5 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 2 من أمريكا الشمالية و1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق.

تقام مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية يوم 31 مارس.

ويحتاج منتخبا أمريكا والمكسيك للتعادل في الجولة الأخيرة لحسم التواجد في قطر.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

ويلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (المكسيك أو أمريكا أو كوستا ريكا) مع الفائز من جزر سولومون ونيوزيلندا (المباراة تقام اليوم 30 مارس) يونيو المقبل.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

Qatar 2022 - who will win the World Cup without Italy? -Juvefc.com

تقام قرعة كأس العالم يوم 1 إبريل في الدوحة.

وتبدأ مراسم القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بثا مباشرا عبر قنواته الرسمية في يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

التصنيف

من المنتظر أن يكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى، مع المنتخبات صاحبة التصنيف الأعلى لشهر مارس والذي سيصدر قبل القرعة بيوم واحد.

المنتخبات من المركز الثامن إلى 15 في التصنيف الثاني.

المنتخبات من 16 إلى 23 في التصنيف الثالث.

المنتخبات من 24 إلى 28 في التصنيف الرابع بالإضافة إلى آخر 3 مقاعد منتظر حسمها.

قرعة كأس العالم
نرشح لكم
إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة" تصفيات كأس العالم - نيوزيلندا تسحق جزر سولمون وتنتظر منافسها في الملحق العالمي تقرير: فيفا يدرس زيادة قائمة منتخبات كأس العالم إلى 26 لاعبا جلوبوسبورتي: كونميبول يناقش تغيير نظام تصفيات كأس العالم 2026 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: ليس غرورا لكن لا أريد الاستعجال في قرار اعتزالي 7 ساعة | تصفيات كأس العالم
جمال علام يوضح سبب رحيل وائل جمعة عن الجهاز الفني لـ منتخب مصر 7 ساعة | منتخب مصر
جمال علام: سنطالب بإعادة مباراة السنغال.. ورسالة لأبو ريدة وحسن مصطفى 8 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - مصر تتقدم بطلب استضافة نسختي أمم إفريقيا 2022 و2024 8 ساعة | رياضات أخرى
حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة" 8 ساعة | تصفيات كأس العالم
وائل جمعة يعلن نهاية مشواره مع منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: اتحاد الكرة سيتحدث مع إنفانتينو.. ومصير الشكوى ضد السنغال 8 ساعة | منتخب مصر
حازم إمام: لا أريد أن يقسو الناس على صلاح.. تفاجئنا بما حدث من جماهير السنغال 9 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال