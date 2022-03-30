موعد قرعة كأس العالم 2022 - القنوات الناقلة والتصنيف والفرق المتأهلة

اقترب موعد قرعة كأس العالم 2022 والمقرر إقامته في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتم حسم 27 مقعدا من أصل 32 من المنتظر مشاركتهم في كأس العالم 2022.

الفرق المتأهلة إلى كأس العالم

إفريقيا

السنغال - المغرب - تونس - غانا -الكاميرون

أوروبا

ألمانيا - إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - كرواتيا - صربيا - بولندا - هولندا - سويسرا

أمريكا الجنوبية

البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - أوروجواي

آسيا

السعودية - كوريا الشمالية - اليابان - إيران

أمريكا الشمالية

كندا

المقاعد المنتظرة

يتبقى 5 مقاعد لم يتم حسمها حتى الآن، 2 من أمريكا الشمالية و1 من الملحق الأوروبي، و2 من الملحق.

تقام مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الشمالية يوم 31 مارس.

ويحتاج منتخبا أمريكا والمكسيك للتعادل في الجولة الأخيرة لحسم التواجد في قطر.

البطاقة المتبقية من الملحق الأوروبي ستجمع ويلز مع الفائز من أوكرانيا واسكتلندا والمقرر إقامتها يونيو المقبل.

ويلعب منتخب بيرو خامس أمريكا الجنوبية مع الفائز من الملحق الآسيوي والذي سيجمع أستراليا مع الإمارات يونيو المقبل.

وأخيرا، سيلعب خامس أمريكا الشمالية (المكسيك أو أمريكا أو كوستا ريكا) مع الفائز من جزر سولومون ونيوزيلندا (المباراة تقام اليوم 30 مارس) يونيو المقبل.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام قرعة كأس العالم يوم 1 إبريل في الدوحة.

وتبدأ مراسم القرعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تذاع عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بثا مباشرا عبر قنواته الرسمية في يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

التصنيف

من المنتظر أن يكون المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى، مع المنتخبات صاحبة التصنيف الأعلى لشهر مارس والذي سيصدر قبل القرعة بيوم واحد.

المنتخبات من المركز الثامن إلى 15 في التصنيف الثاني.

المنتخبات من 16 إلى 23 في التصنيف الثالث.

المنتخبات من 24 إلى 28 في التصنيف الرابع بالإضافة إلى آخر 3 مقاعد منتظر حسمها.