مدافع المغرب: فرحتنا لا توصف.. والرباعية تؤكد أحقيتنا في التأهل للمونديال

لم يجد نايف أكرد مدافع منتخب المغرب كلمات مناسبة تصف فرحته بالتأهل إلى كأس العالم 2022.

وخطف منتخب المغرب بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وقال أكرد في تصريحات للصحفيين "فرحة لا توصف، أوفينا بالوعد. كنا تعرف أن الجماهير في مدينة الدار البيضاء ستساندنا منذ بداية المباراة إلى غاية الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "الأجواء كانت رائعة، شكرا لكل المغاربة الذين ساندونا، إنها لحظة تاريخية تعجز اللسان عن التعبير".

وأكمل "نستحق التأهل للمونديال، والنتيجة تؤكد ذلك، أظن بأننا أوفينا العهد ونستحق الذهاب لقطر بعد هذه المباراة الملحمية".

وحجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1 في الإياب على ملعب محمد الخامس.

وكان المغرب قد عاد بتعادل ثمين من كينشاسا بنتيجة 1-1، ليتأهل أسود الأطلس بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تأهل سادس لمنتخب المغرب وثاني على التوالي كثاني أكثر منتخب إفريقي مشاركة في المونديال بعد الكاميرون صاحب الـ7 مشاركات.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب المغرب هو الوصول لدور الـ 16 في نسخة 1986، بينما ودعت دور المجموعات في 4 نسخ أخرى.