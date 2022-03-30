سكاي: برشلونة يفتح المفاوضات مرة أخرى مع ديمبيلي

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن قيام إدارة برشلونة بفتح مفاوضات جديدة مع عثمان ديمبيلي من أجل تمديد تعاقده مع الفريق.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب الفرنسي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني في ظل عدم اتفاقه مع الإدارة على بنود تجديد التعاقد.

إدارة برشلونة حاولت البحث عن عرض لديمبيلي ليرحل خلال شهر يناير الماضي لمحاولة الاستفادة منه ماديا لكي لا يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم.

الوضع أصبح مختلفا حاليا بسبب تألق ديمبيلي منذ تولي تشافي مسؤولية تدريب برشلونة، إذ أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عاما قد وصل إلى الهدف التاسع الذي يصنعه ليكون أحد أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الخمسة الكبرى.

ولذلك بدأت إدارة النادي الإسباني في التواصل مع وكيل اللاعب من أجل فتح خط جديد للمفاوضات والتي من المتوقع أن تقام خلال الأسابيع المقبلة.

رافاييل يوستي نائب رئيس برشلونة كان قد تحدث في وقت سابق قائلا بأن ديمبيلي إذا استمر في الشعور بالراحة مع الفريق فمن الممكن أن نتفاوض مجددا مع ممثليه.

بينما شدد خوان لابورتا رئيس النادي في حوار مع راديو كاتالونيا على أن ديمبيلي إذا أراد تمديد تعاقده مع برشلونة فسيتوجب عليه الموافقة على سقف الرواتب الذي تجهزه الإدارة للاعبين.

ديمبيلي شارك مع برشلونة خلال الموسم الحالي في 21 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 9 أهداف.