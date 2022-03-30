مدرب تونس: المستحيل ليس تونسيا.. من يملك هؤلاء اللاعبين لا يخاف

أسهب جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس في الإشادة بلاعبيه بعد نجاحهم في التأهل لكأس العالم 2022.

خطف منتخب تونس بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على مالي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين.

وقال القادري في تصريحات نقلتها إذاعة موزاييك التونسية: "سبق أن نبهت إلى أن لقاء الإياب أمام مالي لن يكون سهلا".

وأضاف "الضغط الذي مر به اللاعبون كان واضحا وجليا خلال الشوط الأول".

وأكمل ''مبروك لتونس وللتوانسة.. ومرة أخرى أكدنا أن المستحيل ليس تونسيا".

وأتم "من يملك هؤلاء اللاعبين لا يخاف، لقد الجهاز الفني والإداري والطبي بذل الكثير من الجهد".

وحل منتخب مالي ضيفا على تونس في ملعب رادس في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب رادس وتعادل معه بلا أهداف.

وكان منتخب تونس فاز في الذهاب بهدف دون رد بفضل هدف عكسي.

video:1

سيظهر المنتخب التونسي للمرة السادسة في تاريخه بنهائيات كأس العالم.