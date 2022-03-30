هاري كين ينتقد صيحات استهجان جماهير إنجلترا ضد ماجواير

انتقد هاري كين قائد منتخب إنجلترا صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير ملعب ويمبلي ضد زميله هاري ماجواير قبل انطلاق مباراة كوت ديفوار الودية.

وقال كين عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لقد عملنا بجد لإعادة بناء علاقتنا مع مشجعي إنجلترا في السنوات القليلة الماضية، لذلك كانت صيحات الاستهجان ضد هاري ماجواير في ملعب ويمبلي ليست في محلها".

وأضاف "الحقيقة أن ماجواير كان رائعا على أرض الملعب ومنحنا جميعا ذكريات رائعة تجعل فهم ما حدث أكثر صعوبة".

وأكمل "إنه لا يستحق هذا الاستقبال. لقد حصل على الدعم الكامل في غرفة تغيير الملابس ويجب أن يحصل على نفس الشيء من كل مشجع لمنتخب إنجلترا".

فاز منتخب إنجلترا على منافسه كوت ديفوار وديا يوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022.

سجل أهداف المباراة أولي واتكنز في الدقيقة 30.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 45.

وأتم تيروم منجس ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لسيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار عقب حصوله على إنذارين خلال ثماني دقائق فقط وغادر اللقاء في الدقيقة 40.

وكان منتخب إنجلترا فاز يوم السبت الماضي على سويسرا وديا بهدفين لهدف.

video:1