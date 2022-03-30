بيراميدز: انتقال رمضان صبحي للزمالك؟ لم يطلب أي ناد التعاقد معه

أوضح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك.

وقال هاني سعيد في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "انتقال رمضان صبحي للزمالك؟ لم يطلب أي ناد ضمه من الأساس، رمضان من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا ونبني معه للمستقبل".

وأضاف "قبل بداية الموسم كان هناك حديث عن انتقال دونجا وعبد الله السعيد للزمالك ولكن لم تكن هناك أي مفاوضات وقتها".

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز في 54 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وأتم "مفاوضات الأهلي لـ ضم إبراهيم عادل؟ أتمنى أن يحترف في أوروبا من أجل مصلحته".

ولعب إبراهيم عادل 17 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.