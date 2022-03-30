بلماضي: هذا أسوأ سيناريو للحرمان من التأهل للمونديال.. وتعرضنا لظلم تحكيمي

وصف جمال بلماضي المدير الفني للجزائر ما حدث لمنتخب بلاده في اللحظات الأخيرة من مواجهتي الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بأسوأ سيناريو للحرمان من التأهل للمونديال.

وتأهل منتخب الكاميرون لمونديال 2022 بالفوز على الجزائر 2-1 في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي بمباراة الإياب بالبليدة، بعد خسارته الذهاب على أرضه بهدف.

كل ما يلي على لسان بلماضي في مؤتمر صحفي نقلته جريدة النهار الجزائرية:

"كنا على بعد 10 ثوان فقط من بلوغ مونديال 2022، وأعتقد أن نقص التركيز هو سبب الفشل في التأهل للمونديال".

"فعلنا كل شيء لإسعاد الجزائريين وعملنا بكل جد ما جعلني أتساءل ماذا يمكننا أن نقدم أكثر".

"عملنا باحترافية كبيرة طيلة شهرين كاملين وتعرضنا لأسوأ سيناريو للحرمان من التأهل للمونديال".

"الظلم التحكيمي ليس وليد اللحظة ونتعرض له منذ مدة طويلة".

"منذ مدة طويلة ونحن نتعرض لقلة الاحترام حيث أصبح الحكام لا يحترمون الجزائر".

"أشعر بالحزن لعدم بلوغ المونديال لأننا نلعب من أجل البلد والشعب الجزائري، والفشل الشخصي أعتبره أمرا ثانويا".

"أنا متواجد هنا منذ 4 سنوات تقريبا، حيث عشت الكثير من الفرحة، لقد قدمت كل ما بوسعي لإخراج المنتخب من النفق المظلم عندما أتيت عام 2018".

"أتحمل المسؤولية كاملة، المنتخب الجزائري سيمر بأوقات صعبة في الأشهر القادمة لكن يجب النهوض مجددا".

"مستقبل منتخب الجزائر مبشر، بوجودي أو بوجود مدرب آخر، وأنا دائما في خدمة بلادي".

"عندما كنت مفيدا للمنتخب كنت حاضرا، وعندما لا أشعر بأنني مفيد سأرحل بكل هدوء، وسأفكر في مستقبلي في الأيام القليلة القادمة".

وفاز منتخب الكاميرون على الجزائر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبذلك تأهل منتخب الكاميرون للمونديال بعد التعادل في مجموع المباراتين إيجابيا بهدفين لكل منهما لكن بسبب تسجيل الأسود غير المروضة لهدفين خارج أرضهم خطفوا التأهل.

افتتح إريك ماكسيم تشوبو موتنج أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد توبة هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 118.

وبدا أن الجزائر خطفت بطاقة التأهل بالفعل.

لكن في الدقيقة 124 سجل كارل توكو إيكامبي هدفا قاتلا ليخطف بطاقة التأهل من أنياب المحاربين ويرسل بلاده إلى المونديال القطري.