كوليبالي: السنغال استحقت الوصول لـ المونديال .. وتأهلنا لأن لدينا أفضل حارس في العالم

يرى كاليدو كوليبالي قائد منتخب السنغال بأن السبب الرئيسي في تأهل فريقه لكأس العالم 2022 هو وجود إدوارد ميندي حارس المرمى.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم على حساب مصر بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل في النتيجة الإجمالية.

وسدد كوليبالي ركلة الترجيح الأولى لمنتخب السنغال ولكنه أضاعها بعد أن ارتدت من العارضة.

وقال كوليبالي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "نحن سعداء، أدينا مباراتين الأولى في القاهرة كانت في ملعب كبير أيضا".

واستمر "اليوم أظهرنا أن السنغال فريق كبير واستحقينا الفوز وسنذهب لكأس العالم وتحت سعداء".

وتابع "نعم سجلنا مبكرا ولكن كنا نستحق تسجيل المزيد وأضعنا الكثير من الفرص، الجميع سعداء وأنا سعيد وأود أن ألعب كأس عالم رائع ولكن لا زال الوقت مبكرا على شهر نوفمبر".

واضاف "الأمر لم يكن سهلا لقد سددت الكرة في الزاوية الخاصة بي ولكن في النهاية تأهلنا لأننا لدينا أفضل حارس في العالم، آسف للمنتخب المصري ولكننا نستحق الوصول لكأس العالم".

ويقام كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.