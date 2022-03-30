إصابة أنشيلوتي بفيروس كورونا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد صباح الأربعاء إصابة مدربه كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا.

وأفاد النادي الملكي في بيان عبر موقعه الرسمي: "نادي ريال مدريد يعلن إصابة مدربه كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا".

ومن المرجح ألا يسافر أنشيلوتي مع الفريق لمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت المقبل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني.

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وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق المدرب الإيطالي بمباراة تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

إذ يحل ريال مدريد ضيفا على البلوز بملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي تولى تدريب الميرينجي منذ بداية الموسم الجاري، ويتصدر بالفريق جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما يتواجد في ربع نهائي دوري الأبطال.

لكن الفريق ودع كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي.

ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
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