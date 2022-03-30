عبد الحفيظ: مبلغ غرامة كهربا ليس مفاجئا.. ولا نفرح إلا بالبطولات

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 11:05

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن مبلغ الغرامة على كهربا ليس مفاجئا مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماع داخل النادي والصالح لـ الأهلي واللاعب سيقوم النادي بعمله.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد منذ

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ قناة إم بي سي مصر: "هل يتحمل الأهلي جزء من عقوبة كهربا؟ هذا أمر داخلي بين النادي واللاعب، ما زال على قوة النادي. سيكون هناك اجتماع بالتأكيد والصالح لـ النادي واللاعب سنفعله".

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وأضاف "لم يكن مبلغ غرامة كهربا مفاجئا، هذه أشياء قانونية وكل شخص يحصل على حقه ولا يوجد بها أي مشكلة".

وواصل "هناك بعض الأشخاص قد يفرحون برقم العقوبة ولكن أنا أفرح بالبطولة، من الممكن أن أتعاقد مع لاعب مقابل 3 ملايين ولا يفوز بأي بطولة، من الممكن أن أفرح بصورة للاعب ولا يلعب معك من الأساس".

وأتم "كهربا فاز معنا ببطولتي إفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم والسوبر الإفريقي وهذه كلها ألقاب قارية".

ويلعب كهربا معارا من الأهلي إلى هاتاي سبور التركي حتى نهاية الموسم، حيث شارك في 8 مباريات صنع خلالها هدفين.

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