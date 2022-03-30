البرازيل تنهي التصفيات برباعية على بوليفيا.. وتعادل قاتل للإكوادور أمام الأرجنتين

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو البرازيل بالهدف في مرمى بوليفيا

انتهت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وضمن كل من البرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروجواي تأهلهم إلى النهائيات في قطر، بينما تأهل منتخب بيرو إلى الملحق.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على بوليفيا في الجولة الـ 18 والأخيرة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم لوكاس باكيتا للبرازيل بالهدف الأول في الدققة الـ 24 مستغلا تمريرة رائعة من برونو جيماريش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

أخبار متعلقة
جمال علام: متوقعون نتيجة الشكوى ضد السنغال.. وهذا موقف اتحاد الكرة من كيروش تصفيات كأس العالم - بيرو تخطف بطاقة الملحق وتننظر الفائز بين أستراليا والإمارات معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب

وفي الدقيقة الـ 45 أضاف ريتشارلسون الهدف الثاني بعد تمريرة من أنتوني أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وفي الشوط الثاني أضاف رد باكيتا الجميل لجيماريش بتمريرة أمام المرمى في الدقيقة الـ 66 ليسجل الهدف الثالث.

وأنهى ريتشارلسون رباعية البرازيل بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 91 متابعا التسديدة التي تصدى لها حارس المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل منتخب الأرجنتين مع الإكوادور بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على بانكو بيتشينشا في الإكوادور.

تقدم جوليان ألفاريز للأرجنتين في الدقيقة الـ 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور في الدقيقة الـ 93 بعدما حصل على ركلة جزاء وسددها ليتصدى لها الحارس رولي قبل أن ترتد مرة أخرى لفالنسيا الذي تابعها في الشباك.

وأنهى منتخب أوروجواي التصفيات محققا الفوز على تشيلي خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

تقدم لويس سواريز لأوروجواي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 79 بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 91 أضاف فيدي فالفيردي هدف أوروجواي الثاني بتسديدة صاروخية.

بتلك النتائج أصبح الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية كالآتي

1- البرازيل (45)

2- الأرجنتين (39)

3- أوروجواي (28)

4- إكوادور (26)

5- بيرو (24)

6- كولومبيا (23)

7- تشيلي (19)

8- باراجواي (16)

9- بوليفيا (15)

10- فينزويلا (10)

البرازيل الأرجنتين أوروجواي تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
نرشح لكم
جمال علام: متوقعون نتيجة الشكوى ضد السنغال.. وهذا موقف اتحاد الكرة من كيروش تصفيات كأس العالم - بيرو تخطف بطاقة الملحق وتننظر الفائز بين أستراليا والإمارات تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022
أخر الأخبار
إصابة أنشيلوتي بفيروس كورونا 15 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الحفيظ: مبلغ غرامة كهربا ليس مفاجئا.. ولا نفرح إلا بالبطولات 18 دقيقة | الدوري المصري
البرازيل تنهي التصفيات برباعية على بوليفيا.. وتعادل قاتل للإكوادور أمام الأرجنتين 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جمال علام: متوقعون نتيجة الشكوى ضد السنغال.. وهذا موقف اتحاد الكرة من كيروش 43 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - بيرو تخطف بطاقة الملحق وتننظر الفائز بين أستراليا والإمارات 54 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 10 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا