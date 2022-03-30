البرازيل تنهي التصفيات برباعية على بوليفيا.. وتعادل قاتل للإكوادور أمام الأرجنتين

انتهت تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وضمن كل من البرازيل، والأرجنتين، والإكوادور، وأوروجواي تأهلهم إلى النهائيات في قطر، بينما تأهل منتخب بيرو إلى الملحق.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على بوليفيا في الجولة الـ 18 والأخيرة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم لوكاس باكيتا للبرازيل بالهدف الأول في الدققة الـ 24 مستغلا تمريرة رائعة من برونو جيماريش لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 45 أضاف ريتشارلسون الهدف الثاني بعد تمريرة من أنتوني أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك الخاوية.

وفي الشوط الثاني أضاف رد باكيتا الجميل لجيماريش بتمريرة أمام المرمى في الدقيقة الـ 66 ليسجل الهدف الثالث.

وأنهى ريتشارلسون رباعية البرازيل بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الـ 91 متابعا التسديدة التي تصدى لها حارس المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل منتخب الأرجنتين مع الإكوادور بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على بانكو بيتشينشا في الإكوادور.

تقدم جوليان ألفاريز للأرجنتين في الدقيقة الـ 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل إينير فالنسيا للإكوادور في الدقيقة الـ 93 بعدما حصل على ركلة جزاء وسددها ليتصدى لها الحارس رولي قبل أن ترتد مرة أخرى لفالنسيا الذي تابعها في الشباك.

وأنهى منتخب أوروجواي التصفيات محققا الفوز على تشيلي خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

تقدم لويس سواريز لأوروجواي بالهدف الأول في الدقيقة الـ 79 بمقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 91 أضاف فيدي فالفيردي هدف أوروجواي الثاني بتسديدة صاروخية.

بتلك النتائج أصبح الترتيب النهائي لتصفيات أمريكا الجنوبية كالآتي

1- البرازيل (45)

2- الأرجنتين (39)

3- أوروجواي (28)

4- إكوادور (26)

5- بيرو (24)

6- كولومبيا (23)

7- تشيلي (19)

8- باراجواي (16)

9- بوليفيا (15)

10- فينزويلا (10)