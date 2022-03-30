تصفيات كأس العالم - بيرو تخطف بطاقة الملحق وتننظر الفائز بين أستراليا والإمارات

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

جيانلوكا لابادولا - بيرو

تأهل منتخب بيرو إلى الملحق النهائي للتأهل إلى كأس العالم 2022 لينتظر مواجهة الفائز بين الإمارات وأستراليا.

وفاز منتخب بيرو على باراجواي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 18 والأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

تقدم جيانلوكا لابادولا لمصلحة بيرو بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة من كريستيان كويفا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة بلمسة واحدة وبشكل مخادع من جانب حارس المرمى في الشباك.

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وأضاف يوشيمار يوتون الهدف الثاني لبيرو في الدقيقة الـ 42 بمقصية رائعة وضعها عكس اتجاه حارس المرمى.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق منتخب كولومبيا الفوز على فينزويلا على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

سجل هدف كولومبيا الوحيد جيمس رورديجيز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بتلك النتائج أنهى منتخب بيرو التصفيات في المركز الخامس المؤهل إلى الملحق القاري برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة والذي سيغيب عن كأس العالم.

وسينتظر منتخب بيرو مواجهة الفائز بين الإمارات وأستراليا في المباراة التي ستلعب بينهم في الملحق الآسيوي.

بيرو باراجواي كولومبيا تصفيات كأس العالم 2022
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