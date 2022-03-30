معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:51

كتب : محمد سمير

احتفال تونس بالفوز على نيجيريا

عادلت المنتخبات العربية إنجاز مونديال روسيا 2018 بتأهل أربعة منتخبات عربية إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وضمنت منتخبات المغرب وتونس والسعودية تأهلها إلى كأس العالم بجانب قطر مستضيف البطولة.

وينتظر منتخب الإمارات موقفه من ملحق التصفيات المؤهل لكأس العالم بعد أن اختتم مجموعته في المركز الثالث.

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وكانت منتخبات مصر والمغرب وتونس والسعودية قد صعدت إلى كأس العالم 2018 ليصبح رقما قياسيا للظهور العربي في كأس العالم.

وفي حال تأهل منتخب الإمارات إلى كأس العالم يصبح خامس العرب المتأهلين إلى مونديال 2022 ويكتب تاريخا جديدا للعرب في البطولة.

وودع منتخبا الجزائر ومصر التصفيات بعد خسارة الفراعنة من السنغال بركلات الترجيح، بينما خسرت الجزائر في الوقت القاتل أمام الكاميرون.

وصعد منتخب السعودية بعد تصدر المجموعة الثانية من تصفيات آسيا ليصبح المنتخب العربي الوحيد من قارة آسيا.

أما المغرب فتأهلت بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 4-1 في الإياب بعد تعادل إيجابي بهدف لكل منهما في الذهاب.

بينما تأهلت تونس رغم التعادل السلبي مع مالي، بعد أن حققت انتصارا خارج ملعبها بهدف دون مقابل.

وأخيرا قطر رابع المشاركين العرب في كأس العالم كمستضيف البطولة المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.

موقف الإمارات

تأهل منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه الكوري الجنوبي بهدف دون رد في ملعب آل مكتوم بإمارة دبي.

وبالتالي تأهلت الإمارات لملاقاة أستراليا في الملحق الآسيوي في 7 يونيو المقبل بمباراة واحدة.

ويلتقي الفائز بين الإمارات وأستراليا بصاحب المركز الخامس من تصفيات أمريكا الجنوبية، والذي سيكون بيرو أو كولومبيا أو تشيلي.

وسبق للإمارات المشاركة مرة وحيدة في كأس العالم عام 1990

وفي حال تأهل منتخب الإمارات في النهاية ستصبح المرة الأولى التي تشهد تواجد عربي بخمسة منتخبات.

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