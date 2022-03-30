سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:30

كتب : رامي جمال

الجزائر - الكاميرون - تصفيات كأس العالم

"لم أكن على رأس الفريق منذ مدة طويلة، لكني مدين لبلدي بكل شيء، وأريد الفوز والتأهل غدا" ريبجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون قبل 24 ساعة من مواجهة الجزائر.

والآن فعل سونج المستحيل وأوفى بوعده وخطف بطاقة التأهل لمنتخب بلاده من قلب الجزائر في سيناريو قاتل +124.

وفاز منتخب الكاميرون على الجزائر بهدفين لهدف في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وبذلك تأهل منتخب الكاميرون للمونديال بعد التعادل في مجموع المباراتين إيجابيا بهدفين لكل منهما لكن بسبب تسجيل الأسود غير المروضة لهدفين خارج أرضهم خطفوا التأهل.

افتتح إريك ماكسيم تشوبو موتنج أهداف المباراة في الدقيقة 22.

وأدرك أحمد توبة هدف التعادل لمنتخب الجزائر في الدقيقة 118.

وبدا أن الجزائر خطفت بطاقة التأهل بالفعل.

لكن في الدقيقة 124 سجل كارل توكو إيكامبي هدفا قاتلا ليخطف بطاقة التأهل من أنياب المحاربين ويرسل بلاده إلى المونديال القطري.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لصالح منتخب الجزائر وكلاهما من إسلام سليماني.

الهدف الأول جاء في الدقيقة 49 وتم إلغائه بداعي التسلل.

والثاني جاء في الدقيقة 98 وتم إلغائه بسبب لمسة يد على لاعب منتخب الجزائر.

وعاد منتخب الكاميرون للمشاركة في المونديال بعد الغياب عن نسخة عام 2018.

وسيشهد المونديال المقبل الظهور الثامن لمنتخب الكاميرون في البطولة.

أما منتخب الجزائر ففشل في التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخه بعد أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

الكاميرون الجزائر تصفيات كأس العالم
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