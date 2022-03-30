رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه

وجه ساديو ماني لاعب منتخب السنغال رسالة لـ محمد صلاح، وتحدث عن صعوبة المباراة أمام منتخب مصر.

وتأهل منتخب السنغال على حساب مصر بعدما سجل ماني ركلة الترجيح الأخيرة، ليتأهل أسود التيرانجا لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخهم.

وقال ماني عبر أون تايم سبورتس: "اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين".

وأضاف "بدفعة الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف".

وأردف "منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه".

وواصل "ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح".

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ووجه ماني رسالة لزميله محمد صلاح نجم منتخب مصر قائلا: "هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية".

وحققت السنغال لقب كأس الأمم الإفريقية على حساب مصر بركلات الترجيح لأول مرة في تاريخها.

وحجز أسود التيرانجا مقعدهم في كأس العالم بنفس الطريقة بعدما فاز كل منتخب على أرضه بنتيجة 1-0.