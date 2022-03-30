مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته

هنأ أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال جماهير بلاده بالتأهل لكأس العالم 2022 عقب اجتياز عقب مصر.

وفاز منتخب السنغال يوم الثلاثاء على مصر بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في نتيجة مباراتي المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بهدف لمثله.

وتحدث سيسيه عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "أهنئ الجميع بالفوز لقد تأهلنا إلى كأس العالم بفضل الجمهور لو كان بيدي الذهاب لكل منزل في السنغال لأشكرهم لفعلت".

وواصل "الجميع كان متحدا ولطالما كنا كذلك وأشكر من شيد الملعب الرائع والصحفيين الذين انتقدونا لأنه جزء من هذا العمل".

وأتم سيسيه تصريحاته المقتضبة "الآن كلنا نتأهل إلى قطر".

وأصبح ذلك التأهل هو الثالث لأسود التيرانجا إلى المونديال بعد نسختي 2002 و2018.

ويعد أبرز إنجاز للسنغال هو الوصول لربع نهائي المونديال في مشاركته الأولى في 2022.