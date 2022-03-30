مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

أليو سيسيه في المؤتمر الصحفي بعد مباراة مصر

هنأ أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال جماهير بلاده بالتأهل لكأس العالم 2022 عقب اجتياز عقب مصر.

وفاز منتخب السنغال يوم الثلاثاء على مصر بركلات الترجيح 3-1 بعد التعادل في نتيجة مباراتي المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بهدف لمثله.

وتحدث سيسيه عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا: "أهنئ الجميع بالفوز لقد تأهلنا إلى كأس العالم بفضل الجمهور لو كان بيدي الذهاب لكل منزل في السنغال لأشكرهم لفعلت".

أخبار متعلقة
كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022

وواصل "الجميع كان متحدا ولطالما كنا كذلك وأشكر من شيد الملعب الرائع والصحفيين الذين انتقدونا لأنه جزء من هذا العمل".

وأتم سيسيه تصريحاته المقتضبة "الآن كلنا نتأهل إلى قطر".

وأصبح ذلك التأهل هو الثالث لأسود التيرانجا إلى المونديال بعد نسختي 2002 و2018.

ويعد أبرز إنجاز للسنغال هو الوصول لربع نهائي المونديال في مشاركته الأولى في 2022.

السنغال سيسيه مصر حلم المونديال
نرشح لكم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر فرصتان خطيرتان من زيزو على مرمى ميندي الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال تغييران اضطراريان.. خروج ربيعة وعمر جابر بسبب الإصابة في أول 36 دقيقة أمام السنغال
أخر الأخبار
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2022 9 دقيقة | تصفيات كأس العالم
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب 33 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 53 دقيقة | حلم المونديال
سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 54 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل 55 دقيقة | تصفيات كأس العالم
رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه 55 دقيقة | حلم المونديال
مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته ساعة | حلم المونديال
كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 في الجول يكشف نص منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا.. غرامة كبيرة