لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

فرحة منتخب المغرب بالهدف ضد مصر - أمم إفريقيا

حجز منتخب المغرب مقعده في كأس العالم 2022 بالفوز على الكونغو الديموقراطية 4-1 في الإياب على مركب محمد الخامس.

وكان المغرب قد عاد بتعادل ثمين من كينشاسا بنتيجة 1-1، ليتأهل أسود أطلس بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تأهل سادس لمنتخب المغرب وثاني على التوالي كثاني أكثر منتخب إفريقي مشاركة في المونديال بعد الكاميرون صاحب الـ 7 مشاركات.

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لا كأس عالم بدون الأسود، فمنذ 1982 لم يغب لم لقب الأسود عن المشاركة في المونديال سوى مرة وحيدة كانت في 2006، فتواجد على الأقل الكاميرون أو المغرب أو السنغال في المحفل العالمي طيلة النسخ الماضية.

التشكيل

بدأ وحيد خليلوزيتش اللقاء بالثنائي أيوب الكعبي وطارق تيسودالي في الهجوم.

وتواجد ياسين بونو وأشرف حكيمي في التشكيل الأساسي.

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وصف المباراة

اضطر وحيد خليلوزيتش لإجراء تغيير مبكر في الدقيقة 8 بخروج جواد اليميق ومشاركة سامي ماي.

وتقدم منتخب المغرب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لـ عز الدين أوناهي في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 28 توقفت المباراة بسبب تعرض ياسين بونو للإصابة بعد تعرضه لإصابة في الوجه.

وبعد 10 دقائق سقط الحارس مرة أخرى، وعوضه منير المحمدي في حراسة مرمى أسود أطلس.

واحتسب الحكم 12 دقيقة وقتا بدلا من الضائع في الشوط الأول.

واستطاع طارق تيسودالي أن يستغل كرة طولية في ظهر دفاع الضيوف وسجل هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من بين أقدام الحارس في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

في الشوط الثاني، مرر تيسودالي كرة أرضية إلى أوناحي الذي سجل في الشباك معلنا ثالث أهداف أسود أطلس في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 69 أضاف أشرف حكيمي الهدف الرابع بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس.

وقلص البديل بن مالانجو النتيجة بتسديدة صاروخية على الطائر عقب نزوله بدقيقة واحدة بهدف في الدقيقة 77.

نتيجة كانت كافية بالتأهل أسود أطلس للمرة السادسة في تاريخهم.

وكان أفضل إنجاز لمنتخب المغرب هو الوصول لدور الـ 16 في نسخة 1986، بينما ودعت دور المجموعات في 4 نسخ أخرى.

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