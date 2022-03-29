النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022

خطف منتخب تونس بطاقة الصعود إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على مالي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين.

وحل منتخب مالي ضيفا على تونس في ملعب رادس في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 على ملعب حمادي العقربي (رادس).

وكان منتخب تونس فاز في الذهاب بهدف دون رد بفضل هدف عكسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

في الدفاع: علي معلول- منتصر الطالبي- نادر غاندري- محمد دراجير

في الوسط: غيلان الشعلالي- محمد علي بن رمضان- عيسى لعيدوني

في الهجوم: نعيم سليتي- سيف الدين الجزيري- يوسف المساكني

أحداث المباراة

بدأت المباراة بوتيرة عالية من جانب المنتخب المالي، الذي بحث عن هدف لمعادلة نتيجة الإياب.

وشهدت الدقيقة 6 هدفا ملغيا بداعي التسلل من منتخب مالي عن طريق موسى ديجينيبو.

وتوالت السيطرة من الضيوف على المباراة خلال الـ 45 دقيقة الأولى للمباراة، ولم يقابلها أي محاولات حقيقية من نسور قرطاج.

وسدد سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس على يسار منطقة الجزاء ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى عند الدقيقة 49.

وتقدم علي معلول عند الدقيقة 53 بكرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد علي بن رمضان برأسية أمسك بها الحارس من يسار مرماه.

وشهدت الدقيقة 63 محاولات من لاعبي منتخب تونس لإدراك هدف أول لكن قابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي منتخب مالي.

وشارك أليو ديانج في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء لتدعيم خط وسط مالي.

الدقائق الأخيرة للمباراة شهدت عدد متساو من الفرص بين المنتخبين حتى نهاية المباراة، لتعلن الصافرة عن ذهاب نسور قرطاج إلى قطر.