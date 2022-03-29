تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر

تعادل منتخب ألمانيا مع هولندا بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وسجل توماس مولر هدف ألمانيا في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل ستيفن بيرجوين للطواحين في الدقيقة 68.

وكان منتخب هولندا ضمن التأهل لكأس العالم 2022 في قطر، بعدما تصدر المجموعة السابعة في تصفيات قارة أوروبا.

وكذلك منتخب ألمانيا تأهل بعدما تصدر المجموعة العاشرة في التصفيات.

في مباراة أخرى فاز منتخب النرويج على أرمينيا بتسعة أهداف دون رد.

وسجل إيرلينج هالاند نجم النرويج وبوروسيا دورتموند ثنائية من أهداف منتخب بلاده التسعة.

وأيضا سجل جوشوا كينج مهاجم واتفورد الإنجليزي 3 أهداف "هاتريك" للنرويج في المباراة.

وحقق أيضا منتخب إسبانيا الفوز وديا على أيسلندا بخمسة أهداف دون رد.

أهداف إسبانيا الخمسة جاءت عن طريق ألفارو موراتا هدفين، وبابلو سرابيا هدفين أيضا، وهدف لـ بريمي بينو.

ووصل أيضا منتخب إسبانيا لكأس العالم بعدما تصدر المجموعة الثانية في التصفيات.