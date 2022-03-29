إيطاليا تفوز على تركيا 3-2 وديا.. وفرنسا تكتسح جنوب إفريقيا بخماسية بظهور لاعب بيراميدز

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على تركيا في مباراة ودية بنتيجة 3-2 في لقاء أقيم على ملعب بلدية كونيا سبور في تركيا.

ولم يستطع منتخبا إيطاليا وتركيا من الوصول لنهائي الملحق الأوروبي، فخسر الأول من مقدونيا الشمالية والثاني من البرتغال.

منتخب تركيا تقدم أولا عن طريق جينكيز أوندر في الدقيقة الرابعة من بداية اللقاء.

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وعوض كان إيهان زميله أوزان كاباك في دفاع تركيا بعد تعرض الأول للإصابة.

إيطاليا في 4 دقائق قلبت الأوضاع بالشوط الأول، براين كريسيانتي سجل هدف التعادل في الدقيقة 35.

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وبعد 4 دقائق أضاف جياكومو راسبادوري هدف تقدم إيطاليا.

في الشوط الثاني دفع روبرتو مانشيني بـ ماتيا زاتشاني في هجوم إيطاليا في ظهوره الدولي الأول.

وفي الدقيقة 70 أضاف راسبادوري ثاني أهدافه والثالث لبطل أوروبا.

وفي الدقيقة 83 قلص سردار دورسون النتيجة لتصبح 3-2.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين شارك أندريا بيلوتي وليوناردو بونوتشي بعدما غابا عن مباراة مقدونيا الشمالية.

فرنسا × جنوب إفريقيا

واكتسح منتخب فرنسا ضيفه جنوب إفريقيا على ملعب بيير ماوروي في فرنسا بنتيجة 5-0.

وشارك فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز أساسيا في هجوم الأولاد.

تقدم منتخب فرنسا في الشوط الأول بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 23.

وبعد 9 دقائق أضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني ليصبح على بُعد 3 أهداف من معادلة تيري هنري في ترتيب هدافي الديوك تاريخيا.

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وأضاف كيليان مبابي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وقبل 9 دقائق على نهاية اللقاء أضاف وسام بن يدر الهدف الرابع.

وعزز ماتيو جيندوزي النتيجة بهدف خامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

إيطاليا فرنسا تركيا جنوب إفريقيا
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