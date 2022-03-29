إنجلترا وبلجيكا ينتصران على كوت ديفوار وبوركينا فاسو وديا

فاز منتخب إنجلترا على منافسه كوت ديفوار وديا اليوم الثلاثاء بثلاثية دون رد في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس العالم 2022.

وأقيمت المباراة في ملعب ويمبلي معقل الأسود الثلاثة.

سجل أهداف المباراة أولي واتكنز في الدقيقة 30.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 45.

وأتم تيروم منجس ثلاثية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 90.

وشهدت المباراة طرد لسيرجي أورييه لاعب كوت ديفوار عقب حصوله على إنذارين خلال ثماني دقائق فقط وغادر اللقاء في الدقيقة 40.

وكان منتخب إنجلترا فاز يوم السبت الماضي على سويسرا وديا بهدفين لهدف.

بلجيكا X بوركينا فاسو

وفي ملعب ونستنت فاندن ستوك في العاصمة البلجيكية بروكسل فاز أصحاب الأرض على بوركينا فاسو وديا بثلاثية دون رد.

افتتح هانز فاناكن أهداف المباراة في الدقيقة 16.

وعقب دقيقتين فقط أضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني لبلجيكا.

وأتم كريستيان بينتكي ثلاثية بلجيكا بهدف في الدقيقة 85.

وكان منتخب بلجيكا تعادل في المباراة الودية التي أقيمت السبت الماضي مع أيرلندا إيجابيا بهدفين لكل منهما.