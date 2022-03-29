تأكيد التأهل بصدارة المجموعة.. الدوسري يقود السعودية للفوز أمام أستراليا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

تغلب منتخب السعودية على أستراليا بهدف دون مقابل في ختام دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكانت السعودية قد ضمنت التأهل إلى كأس العالم قبل مباراتها بالجولة الماضية.

واختتم منتخب السعودية مشواره بتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة بينما اليابان تأهلت في المركز الثاني بـ 22 نقطة.

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وسجل سالم الدوسري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وأنهى منتخب أستراليا مشواره في المركز الثالث لينتقل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب أستراليا أمام الإمارات في ملحق آسيا المقرر إقامته في يونيو المقبل.

ويتأهل الفائز من مواجهة أستراليا والإمارات إلى ملحق ختامي لمواجهة خامس تصفيات أمريكا الجنوبية.

كأس العالم منتخب السعودية
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