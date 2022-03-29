القائد إريكسن يسجل مجددا.. الدنمارك تنتصر على صربيا وديا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

واصل كريستيان إريكسن تكليله لعودته لمنتخب الدنمارك بأفضل شكل وسجل هدفا في انتصار بلاده بثلاثية دون رد على صربيا وديا.

واستضاف منتخب الدنمارك منافسه صربيا في ملعب باركن في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2022.

افتتح جواكيم مايهلي أهداف المباراة في الدقيقة 15.

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وأضاف يسير ليندستروم الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 53.

وعقب أربع دقائق سجل إريكسن الهدف الثالث.

وارتدى إريكسن شارة قيادة منتخب الدنمارك اليوم في المباراة تكريما له عقب عودته له ومشاركته الأساسية الأولى منذ تعرضه لأزمة قلبية في يورو 2020.

وكان منتخب الدنمارك خسر من هولندا بأربعة أهداف لهدفين وديا يوم السبت الماضي ولكن شهدت المباراة تسجيل إريكسن لهدف كذلك.

الدنمارك صربيا إريكسن
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