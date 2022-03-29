القائد إريكسن يسجل مجددا.. الدنمارك تنتصر على صربيا وديا
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 22:58
كتب : FilGoal
واصل كريستيان إريكسن تكليله لعودته لمنتخب الدنمارك بأفضل شكل وسجل هدفا في انتصار بلاده بثلاثية دون رد على صربيا وديا.
واستضاف منتخب الدنمارك منافسه صربيا في ملعب باركن في إطار استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2022.
افتتح جواكيم مايهلي أهداف المباراة في الدقيقة 15.
وأضاف يسير ليندستروم الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 53.
وعقب أربع دقائق سجل إريكسن الهدف الثالث.
وارتدى إريكسن شارة قيادة منتخب الدنمارك اليوم في المباراة تكريما له عقب عودته له ومشاركته الأساسية الأولى منذ تعرضه لأزمة قلبية في يورو 2020.
وكان منتخب الدنمارك خسر من هولندا بأربعة أهداف لهدفين وديا يوم السبت الماضي ولكن شهدت المباراة تسجيل إريكسن لهدف كذلك.
نرشح لكم
تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر إيطاليا تفوز على تركيا 3-2 وديا.. وفرنسا تكتسح جنوب إفريقيا بخماسية بظهور لاعب بيراميدز إنجلترا وبلجيكا ينتصران على كوت ديفوار وبوركينا فاسو وديا شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم بولندا تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم بثنائية في شباك السويد "حبسوني بشكل غير قانوني" لاعبة برشلونة تكشف تعرضها لـ ممارسات تعسفية من النادي تصفيات كأس العالم - سبعة مقاعد تنتظر الحسم اليوم.. و ثلاثة في الملحق رابطة الأندية الأوروبية تتبرع بمليون يورو للأوكرانيين
أخر الأخبار
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 28 دقيقة | حلم المونديال