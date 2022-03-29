شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 22:36

كتب : رامي جمال

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - البرتغال

تعلم منتخب البرتغال درس فوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا جيدا وقطع الطريق مبكرا على أي مفاجأة ليقطع بنفسه تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2022.

وفاز منتخب البرتغال على مقدونيا بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في نهائي المرحلة الحاسمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وأقيمت المباراة على الدراجاو معقل نادي بورتو البرتغالي.

أخبار متعلقة
كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال

سجل هدفا المباراة برونو فيرنانديز في الدقيقتين 22 و65.

وكان الهدف الأول من صناعة كريستيانو رونالدو، فيما صنع الثاني ديوجو جوتا.

وبذلك سيواصل رونالدو ظهوره في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه على التوالي.

وكان أبرز إنجاز حققه رونالدو مع منتخب البرتغال في المونديال هو حصوله على المركز الرابع في نسخة عام 2006.

وبشكل عام فسيكون ذلك الظهور الثامن لمنتخب البرتغال في المونديال والسادس على التوالي.

فيما يظل أبرز إنجاز لأبطال يورو 2016 هو الحصول على برونزية نسخة 1966.

أما منتخب مقدونيا الشمالية ففشل في كتابة التاريخ والمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط كبير من منتخب البرتغال وكاد رونالدو يسجل مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 32 تبادل برونو فيرنانديز الكرة مع رونالدو إلى أن سدد الأول الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبلاده.

وهدأت المباراة كثيرا حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عاد منتخب البرتغال للضغط مرة أخرى لكن دون تهديد حقيقي لمرمى مقدونيا.

وفي الدقيقة 62 أرسل جوتا تمريرة بينية قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبرتغال.

هدأت المباراة أكثر فأكثر بعد الهدف الثاني لأصحاب الأرض وضمانهم الانتصار بشكل كبير.

لم يكن هناك خطورة بعد ذلك واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهما جديد لتنتهي المباراة بانتصار البرتغال بهدفين دون رد وتأهلهم لكأس العالم رسميا.

البرتغال طريق المونديال تصفيات كأس العالم مقدونيا
نرشح لكم
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل النسور تحلق في السماء.. تونس إلى كأس العالم 2022 تعادل بين هولندا وألمانيا.. خماسية لـ إسبانيا والنرويج تفوز 9-صفر رسالة وداع من كيروش لجمهور مصر: انتهى الحلم.. بذلنا قصارى جهدنا وفخور بكم يا رفاق تأكيد التأهل بصدارة المجموعة.. الدوسري يقود السعودية للفوز أمام أستراليا
أخر الأخبار
معادلة إنجاز روسيا 2018.. رباعي عربي إلى كأس العالم والخامس يترقب 6 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كشف حساب كيروش مع منتخب مصر 27 دقيقة | حلم المونديال
سونج وعد فأوفى.. سيناريو قاتل يؤهل الكاميرون للمونديال أمام الجزائر +124 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشرف صبحي: لا نريد أن نخسر المنتخب ونبدأ من الصفر.. لن ننكسر وسننظر للمستقبل 28 دقيقة | تصفيات كأس العالم
رسالة من ماني إلى صلاح: أنا أكثر حظا منه 29 دقيقة | حلم المونديال
مؤتمر سيسيه: لو بيدي لذهبت لكل منزل في السنغال وشكرته 46 دقيقة | حلم المونديال
كيروش: اليوم أترك قيادة منتخب مصر لشخص آخر 58 دقيقة | حلم المونديال
لا كأس عالم بدون الأسود.. المغرب تتفوق على الكونغو الديموقراطية وتحجز بطاقة التأهل ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 في الجول يكشف نص منطوق حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا.. غرامة كبيرة