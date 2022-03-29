شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم

تعلم منتخب البرتغال درس فوز مقدونيا الشمالية على إيطاليا جيدا وقطع الطريق مبكرا على أي مفاجأة ليقطع بنفسه تذكرة التأهل إلى كأس العالم 2022.

وفاز منتخب البرتغال على مقدونيا بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء في نهائي المرحلة الحاسمة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وأقيمت المباراة على الدراجاو معقل نادي بورتو البرتغالي.

سجل هدفا المباراة برونو فيرنانديز في الدقيقتين 22 و65.

وكان الهدف الأول من صناعة كريستيانو رونالدو، فيما صنع الثاني ديوجو جوتا.

وبذلك سيواصل رونالدو ظهوره في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه على التوالي.

وكان أبرز إنجاز حققه رونالدو مع منتخب البرتغال في المونديال هو حصوله على المركز الرابع في نسخة عام 2006.

وبشكل عام فسيكون ذلك الظهور الثامن لمنتخب البرتغال في المونديال والسادس على التوالي.

فيما يظل أبرز إنجاز لأبطال يورو 2016 هو الحصول على برونزية نسخة 1966.

أما منتخب مقدونيا الشمالية ففشل في كتابة التاريخ والمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط كبير من منتخب البرتغال وكاد رونالدو يسجل مبكرا لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 32 تبادل برونو فيرنانديز الكرة مع رونالدو إلى أن سدد الأول الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبلاده.

وهدأت المباراة كثيرا حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني عاد منتخب البرتغال للضغط مرة أخرى لكن دون تهديد حقيقي لمرمى مقدونيا.

وفي الدقيقة 62 أرسل جوتا تمريرة بينية قابلها برونو فيرنانديز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للبرتغال.

هدأت المباراة أكثر فأكثر بعد الهدف الثاني لأصحاب الأرض وضمانهم الانتصار بشكل كبير.

لم يكن هناك خطورة بعد ذلك واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهما جديد لتنتهي المباراة بانتصار البرتغال بهدفين دون رد وتأهلهم لكأس العالم رسميا.